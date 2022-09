Mưa lớn tiếp tục kéo dài ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ

TPO - Hôm nay và ngày mai (1-2/10), mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn ở khu vực này.

Do tác động của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh cường độ yếu nên đêm qua, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, riêng Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 241.7mm, Hải Đông (Quảng Ninh) 147.8mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 62.6mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 56.6mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 50.6mm, Bắc Sơn (Ninh Bình) 40.2mm, Tăng Thành (Nghệ An) 79.0mm.

Dự báo hôm nay (1/10), khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-700mm, có nơi trên 100mm, riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-120mm, có nơi trên 150 mm. Các khu vực khác ở Bắc bộ hôm nay có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Ngày mai, mưa lớn vẫn tiếp tục ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhưng cường độ giảm đi một chút với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai (1-2/10), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay khá thấp với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi cao dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến đêm 2/10. Từ ngày 03/10 mưa dông giảm nhanh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp của trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn ở khu vực này.



Các tỉnh từ Quảng Bình – Bình Thuận hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng, thấp.