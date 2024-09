Mưa bão gây chập điện, quán cháo bất ngờ bốc cháy

TPO - Do ấm ướt, ảnh hưởng của mưa bão, sáng nay (8/9), một đám cháy đã xảy ra ở quán cháo ngoại ô thành phố Lạng Sơn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h25’, ngày 8/9, tại khu vực đun nấu của gia đình ông Nguyễn Hải Trường ở số nhà 569 đường Hùng Vương thuộc thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn có tiếng nổ lách tách sau đó bốc thành tia lửa và xuất hiện những cột khói đen. Gia đình ông Trường bán cháo hàng ngày cho khách, thấy sự cố xảy ra đã hoảng hốt chạy ra đường và tri hô

May mắn khi đó lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Mai Pha đang làm nhiệm vụ phòng chống bão lụt ở địa phương nên kịp thời tổ chức ứng cứu, khống chế không cho lửa cháy lan nhanh và dập lửa thành công. Do được ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người và tài sản hư hỏng, thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết, mưa bão là thời điểm rất dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm. Vì vậy, công ty khuyến cáo người dân khi có bão, mưa, gió lớn, ngập úng chú ý tránh xa các khu vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện. Người dân cần cắt ngay nguồn điện trong gia đình khi có nguy cơ ngập úng, lụt; không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời.

Theo báo cáo tổng hợp từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 19 giờ ngày 7/9, bão số 3 đã làm 3 người bị thương nhẹ (một cháu bé 11 tuổi bị tấm lợp fibro xi măng rơi xuống đầu trên địa bàn huyện Đình Lập, 2 người bị cây đổ trên địa bàn huyện Bình Gia). Toàn tỉnh có 321 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 2 hộ do sạt lở đất song không ảnh hưởng đến nhà, 302 hộ bị tốc mái...Ngoài ra, một trụ sở Công an xã, một nhà văn hóa thôn; 2 trường học và một điểm bưu điện xã bị tốc mái.

Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cây gãy đổ xuống đường, đã được lực lượng chức năng xử lý thông tuyến... Bão số 3 đã gây mưa to liên tục, gió giật mạnh, khiến cây xanh bị gãy, đổ, ảnh hưởng đến đường điện làm mất điện diện rộng.