Một trưởng thôn 'ăn chặn' gần 5 tấn gạo hỗ trợ cho dân để đem nấu rượu, cho em dâu

TPO - Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì không cấp gần 5 tấn gạo của Nhà nước cho các hộ dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Ngày 20/9, ông Cầm Thanh Xứng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi), Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thành Thượng.

Trước đó, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn về tội tham ô tài sản. Năm 2020 trên cương vị là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thành Thượng, ông Tuấn được UBND xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo do Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại thôn Thành Thượng.

Khi nhận gạo, ông Tuấn lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát của UBND xã Tân Thành nên không mời ban quản lý thôn tham gia cấp phát gạo, không thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết để đến nhận gạo. Ông Tuấn đã tự mình ký tên các hộ dân vào danh sách nhận gạo trợ cấp và hoàn thành danh sách cấp phát gạo từng quý trong năm 2020 rồi nộp cho UBND xã Tân Thành.

Cơ quan công an xác định ông Tuấn đã chiếm đoạt số gạo trợ cấp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng của người dân, với tổng khối lượng gần 4,8 tấn gạo (trị giá hơn 48 triệu đồng). Ngay sau khi có kết luận của cơ quan công an, Đảng ủy xã Tân Thành đã tiến hành khai trừ Đảng, miễn nhiệm chức Bí thư chi bộ, trưởng thôn đối với ông Vi Ngọc Tuấn.

Theo cơ quan công an, sau khi chiếm đoạt số gạo nêu trên ông Tuấn đã sử dụng một phần để nấu rượu, một phần cho gia đình em dâu, bán 4 tạ gạo còn lại cho một người hàng rong với giá 3,2 triệu đồng.

Ông Cầm Thanh Xứng cho biết, gần 5 tấn gạo Nhà nước cấp cho người dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng bị ông Vi Ngọc Tuấn "ăn chặn" đã được ông Tuấn khắc phục hậu quả và trả lại toàn bộ số gạo nêu trên cho người dân địa phương bằng cách quy ra tiền mặt.