Một trong 12 đại dự án 'đắp chiếu' hồi sinh phát điện

TP - Chiều 13/5, tại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức lễ hòa lưới điện Tổ máy số 1, chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia - đánh dấu sự “hồi sinh” của nhà máy sau nhiều năm đắp chiếu.

Trước đó, vào đêm 12/5, Dự án NMNĐ Thái Bình 2 tiến hành hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1 thành công - vượt 7 ngày so với tiến độ đề ra.

Theo Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng, đây là mốc quan trọng để hướng tới các mốc tiến độ tiếp theo và đưa nhà máy vào hoạt động thương mại trong năm 2022. Sau mốc hoà lưới điện Tổ máy số 1, khối lượng công việc rất lớn, ông Vượng đề nghị Ban quản lý dự án và tổng thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm để đưa tổ máy vào phát điện bằng than.

Hiện, tiến độ tổng thể của Dự án xây dựng NMNĐ Thái Bình 2 đạt hơn 93%; thiết kế đạt 99,9%, công tác mua sắm hoàn thành khoảng 97,32%; công tác chạy thử hoàn thành khoảng 40%; công tác thi công xây lắp hoàn thành khoảng 93,88%.

Ông Nguyễn Hùng Dũng-Thành viên hội đồng thành viên PVN - Trưởng ban chỉ đạo dự án NMNĐ Thái Bình 2 cho biết, thời gian qua, dự án gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh làm gián đoạn nguồn cung ứng vật tư, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu.

Đặc biệt, việc huy động nguồn nhân lực, nhất là nhà thầu nước ngoài gặp khó khăn. Để khắc phục khó khăn này, Ban quản lý dự án, tổng thầu Tổng Cty xây lắp dầu khí (PETROCONs) và nhà thầu phụ đã phối hợp chặt chẽ, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các mốc tiến độ. Nhờ vậy, tổ máy số 1 đã hoà lưới thành công bằng dầu với các thông số kỹ thuật bảo đảm an toàn, ổn định, đặc biệt bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Với việc sử dụng than nội địa, để chuẩn bị nguồn than cho phát điện tổ máy 1 NMNĐ Thái Bình 2 vào ngày 16/6, PVN đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) để cơ bản thống nhất thỏa thuận cung cấp than cho nhà máy. TKV đã cam kết bảo đảm nguồn than đúng chất lượng, chủng loại bảo đảm cho nhà máy hoạt động liên tục, ổn định và lâu dài.

Vể phía tổng thầu PETROCONs, Giám đốc dự án Phạm Trung Kiên cho biết, đến thời điểm này, hệ thống vận chuyển than và đá vôi đã hoàn thành 60% tiến độ và dự kiến ngày 30/5 tới đây sẽ tiến hành chạy thử dưới sự giám sát của nhà thầu nước ngoài. Sau khi hoàn thành chạy thử hệ thống vận chuyển than này, mới có thể tiến tới mốc đốt than lần đầu tổ máy số 1.