Một nữ giám đốc bị hoãn xuất cảnh, lộ diện nhiều doanh nghiệp nợ thuế

TPO - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách 45 người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm 31/10 năm nay, với số tiền lên đến gần 100 tỷ đồng. Trong danh sách này có một nữ giám đốc doanh nghiệp vừa bị tạm hoãn xuất cảnh.

Dẫn đầu danh sách nợ thuế này là Công ty TNHH Phúc Thổ (địa chỉ khối 5, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) với số tiền thuế nợ hơn 53,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Phúc Thổ là doanh nghiệp hoạt động từ năm 2003, có ngành nghề kinh doanh chính là bốc xếp hàng hóa và nhiều ngành nghề xây dựng, dịch vụ.

Đứng thứ 2 là Công ty CP Xây dựng Văn Sơn (địa chỉ xóm 8, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có số tiền thuế nợ hơn 7,1 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Mạnh Trường Sơn (địa chỉ xóm 6, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) có số tiền thuế nợ hơn 4 tỷ đồng.

Đứng thứ 4 và thứ 5 danh sách có số tiền nợ thuế lớn là Công ty CP Quỳnh Giang (địa chỉ xóm 5, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Công ty TNHH Thư Lộc (khối 8, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) cùng có số tiền nợ thuế hơn 3 tỷ đồng.

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ TND Tân Sơn Việt Nam (xóm 3, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Công ty CP đầu tư Tân Thịnh Phát (xóm 17, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cùng có số tiền thuế nợ hơn 2 tỷ đồng.

Các công ty cùng có số tiền nợ thuế hơn 1 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Tài Mạnh Phát (xóm 2, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Công ty TNHH xây dựng thủy điện Hoàng Linh (xóm 8, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An); Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại CTP (phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Các công ty còn lại trong danh sách có tiền nợ thuế thấp nhất là 13 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Ngoài công khai danh sách nợ thuế, Chi cục Thuế Khu vực Bắc Nghệ I cũng vừa phát thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, bà Phan T. H. - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hoàng Hưng - Sông Mai, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 8/11 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Phan V. H. (SN 1989) là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Xây dựng và TMDV Hà Trâm (xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An) bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 6/11 đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.