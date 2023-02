Một loạt nguyên cán bộ ở Hải Phòng bị kỉ luật

TPO - UBKT Thành ủy Hải Phòng vừa quyết định kỷ luật "Khiển trách" đối với ông Phạm Chí Bắc - nguyên Chủ tịch UBND quận Hải An do vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Sáu cán bộ, đảng viên thuộc diện quận Hải An quản lý cũng bị "Khiển trách" cùng vi phạm này.