52 học viên Đại học Hải Phòng chưa được cấp bằng: Nghi vấn lập khống hồ sơ, công an vào cuộc

TPO - Trường Đại học Hải Phòng cho rằng tài liệu, hồ sơ của 52 học viên lớp Ngôn ngữ Anh văn bằng 2 còn nhiều thiếu sót và cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nên chưa cấp bằng tốt nghiệp cho học viên.

Nghi vấn lập khống hồ sơ tuyển sinh

Như Tiền Phong đã đưa tin, Công an TP Hải Phòng đang điều tra, xác minh liên quan tới bất cập trong hồ sơ xét tuyển, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp văn bằng 2 tại Trường Đại học Hải Phòng.

Việc điều tra, xác minh được cho là có liên quan tới lớp Ngôn ngữ Anh văn bằng 2, thuộc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên - Đại học Hải Phòng (viết tắt là lớp K21N) quản lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lớp K21N hệ vừa học vừa làm có 65 học viên trúng tuyển và bắt đầu học từ tháng 6/2020. Đến tháng 3/2022, lớp K21N hoàn tất 4 học kỳ, các bài kiểm tra, thi tốt nghiệp và nộp đầy đủ các khoản phí đào tạo với nhà trường.

Ngày 31/3/2022, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đã họp và đề nghị cấp bằng cho 52 học viên đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, theo thông báo của Đại học Hải Phòng, quá trình kiểm tra, rà soát đã phát hiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến lớp K21N chưa đảm bảo yêu cầu.

Cụ thể, kèm theo quyết định 1153 về việc công nhận trúng tuyển, có hai bản danh sách học viên khác nhau nên nhà trường lập tổ công tác xác minh làm rõ. Trong 65 học viên lớp K21N, ngoài thí sinh đầy đủ hồ sơ (gồm: Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất, bảng điểm, giấy khai sinh, CMTND) thì còn 7 thí sinh đã có bằng đại học nhưng chưa có bảng điểm.

Đáng chú ý, có một nữ học viên tại thời điểm xét tuyển (13/5/2020) chưa có bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất và bảng điểm kèm theo nhưng vẫn được công nhận đủ điều kiện.

Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, một số bài thi học phần còn thiếu chữ ký cán bộ chấm thi số 2, một số cán bộ chấm thi nhưng không ghi rõ họ tên, có bài sót chữ ký cán bộ coi thi.

Tổ kiểm tra, xác minh rà soát của nhà trường kết luận 52/65 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Qua đó, đề xuất Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cho các học viên này. Tuy nhiên, hơn 3 tháng nay, các học viên này vẫn chưa được công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định.

Chưa cấp bằng do phục vụ điều tra

Sau nhiều lần kiến nghị đến nhà trường nhưng không nhận được hồi đáp thỏa đáng, học viên lớp K21N tiếp tục kiến nghị tới UBND TP Hải Phòng. UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Đại học Hải Phòng xác minh, báo cáo làm rõ.

Mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng ký văn bản trả lời nguyên nhân chưa cấp bằng cho 52 học viên do trong quá trình xác minh, nhiều hồ sơ, minh chứng liên quan hồ sơ học viên chưa đầy đủ.

Ngoài ra, do thời gian này nhà trường phải thực hiện việc cung cấp hồ sơ, tài liệu của lớp K21N để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo yêu cầu của Công an TP Hải Phòng. Đến nay cơ quan công an chưa có kết luận chính thức về quá trình điều tra xác minh…

Sau khi tiếp nhận văn bản trả lời của Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng, học viên lớp K21N tỏ ra bức xúc và cho rằng, học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và nghĩa vụ với nhà trường thì có quyền yêu cầu được cấp bằng theo quy định. Việc chậm trễ công nhận tốt nghiệp, cấp bằng đã ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi, công việc của các học viên.

Liên quan vụ việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Văn Kính, ông Nguyễn Hoài Nam – lần lượt là Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng để trao đổi, làm rõ phản ánh một lớp có 2 danh sách tuyển sinh, một số bất cập trong quá trình đào tạo và trách nhiệm trong việc chậm trễ cấp bằng tốt nghiệp cho học viên. Tuy nhiên, phóng viên không nhận được hồi âm.