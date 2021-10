Một huyện ở Nghệ An tiếp tục rà soát lại số tiền từ thiện chênh lệch của ca sĩ Thuỷ Tiên

TPO - Do số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ sau khi rà soát lại để báo cáo Bộ Công an ít hơn so với trước đó, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tiếp tục rà soát, tìm kiếm khoản chênh lệch.

Liên quan đến hoạt động từ thiện cứu trợ lũ lụt năm 2020 của ca sĩ Thủy Tiên, lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đến nay địa phương đã gửi báo cáo đến Bộ Công an và vẫn tiếp tục cho rà soát số tiền còn lại do chưa khớp nhau. Cụ thể, theo rà soát mới đây từ 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương, đợt lũ lụt năm vào tháng 10/2020 có 520 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 5,087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ xây 2 cây cầu dân sinh do bị sập, hư hỏng với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng, cùng với đó là 20 chiếc xuồng với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Hiện 2 cây cầu dân sinh đã xây dựng xong, được bàn giao cho chính quyền địa phương đưa vào sử dụng. Như vậy, so với số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Chương xác nhận ngày 12/11/2020 là 6,889 tỷ đồng, tổng số tiền mà huyện Thanh Chương sau rà soát và đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng. Giải thích về việc thiếu hụt này, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương cho biết, trong quá trình trao quà của đoàn ca sỹ Thủy Tiên có nhiều hộ dân đã xin được hỗ trợ trực tiếp do hoàn cảnh quá khó khăn, mà không nằm danh sách được lập từ các xã trước đó. Hiện, phòng đang yêu cầu các xã tiếp tục rà soát những hộ được hỗ trợ nằm ngoài danh sách để bổ sung báo cáo Bộ Công an. Cũng theo vị này, đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên khi về địa phương được triển khai rất bài bản từ chính quyền, các đoàn thể và tổ chức. Chỉ còn số tiền đoàn hỗ trợ bên ngoài danh sách được lập từ trước do không ghi chép đầy đủ nên phải tìm ngược lại. Sắp tới sẽ có báo cáo đầy đủ. Về việc nhà tài trợ xây dựng 2 cây cầu, mua 20 chiếc thuyền cho các xã trên địa bàn huyện, lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương cho biết, huyện chỉ nhận bàn giao khi công trình đã hoàn thành cùng hiện vật. “Nhà tài trợ tự thuê thiết kế, thi công, nên huyện không giám sát”, vị lãnh đạo khẳng định. Thu Hiền