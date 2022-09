Một học sinh ở Quảng Bình gãy tay do rơi từ tầng 2 ở trường học

TPO - Ngày 13/9, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, một học sinh lớp 2 của trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch trượt chân ngã từ tầng 2 của nhà trường xuống đất bị gãy cả 2 tay.

Theo báo cáo của nhà trường, vào lúc 12h30 ngày 12/9, học sinh Võ Tiến Mạnh, lớp 2B, Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch chơi tại lan can tầng 2 của trường, không may bị trượt chân ngã xuống sân trường, dẫn đến bị gãy cả 2 tay.

Thời điểm học sinh Mạnh ngã xuống, trong trường mới chỉ có vài học sinh và sau sự việc bảo vệ nhà trường đã phát hiện kịp thời, tiến hành sơ cứu học sinh.

Ngay sau đó, nhà trường đã kịp thời báo với gia đình học sinh Mạnh và gia đình đưa cháu vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bố Trạch cho hay: Thông qua gia đình chúng tôi được biết sức khoẻ của học sinh Mạnh cơ bản đã ổn định. Hiện tại chúng tôi yêu cầu nhà trường cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ và động viên học sinh Mạnh trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Được biết, việc bảo đảm an toàn cho học sinh, phòng GD&ĐT đã có nhiều công văn chỉ đạo, nhắc nhở các trường học thường xuyên quản lý, nhắc nhở học sinh về vấn đề bảo đảm an toàn, không được leo trèo ở các khu vực cửa sổ, hành lang nhà cao tầng, nơi nguy hiểm.

Các trường tổ chức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, tránh tai nạn, thương tích cho học sinh trong quá trình dạy học; nhắc nhở phụ huynh quan tâm, nhắc nhở con em mình...

“Đây là trường hợp tai nạn hi hữu xảy ra đối với học sinh, cũng là lời cảnh tỉnh cho các trường học về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường. Sau sự việc này, phòng sẽ tiếp tục yêu cầu các trường rà soát lại việc bảo đảm an toàn hệ thống hành lang, cửa sổ tại các nhà cao tầng để bảo đảm an toàn cho học sinh”… - ông Quân cho biết.