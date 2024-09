'Mối đe dọa từ phương Tây buộc Nga thay đổi học thuyết hạt nhân'

TP - Điện Kremlin hôm 4/9 tuyên bố, Nga đang điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình vì Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đe dọa Nga bằng cách leo thang cuộc chiến ở Ukraine và coi thường lợi ích an ninh hợp pháp của Nga. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đang thực hiện những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của mình (vốn quy định các tình huống mà Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân) do sự hỗ trợ ngày càng tăng của phương Tây đối với Ukraine.

Trong lời giải thích chi tiết nhất của Nga cho đến nay, Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã liên kết động thái này trực tiếp với “các mối đe dọa” do phương Tây tạo ra và đổ lỗi cho Mỹ đã phá hủy kiến trúc an ninh sau Chiến tranh Lạnh. Ông Peskov nói rằng, phương Tây đã từ chối đối thoại với Nga và thực hiện một đường lối tấn công chống lại lợi ích an ninh của nước này, đồng thời kích động “cuộc chiến nóng ở Ukraine”. “Chính Mỹ điều khiển quá trình kích động căng thẳng”, ông Peskov nói.

Ông Peskov tuyên bố, việc xem xét lại học thuyết hạt nhân đang ở giai đoạn đầu, những căng thẳng hiện tại sẽ được phân tích cẩn thận và sau đó làm cơ sở cho các đề xuất thay đổi. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga (được trình bày trong một sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Vladimir Putin) nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công hạt nhân bởi kẻ thù hoặc bị tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 88% số vũ khí hạt nhân của thế giới, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Cả hai đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, trong khi Trung Quốc nhanh chóng tăng cường kho vũ khí hạt nhân của nước này.