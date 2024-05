Miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn

TPO - Các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Miền Bắc ít mưa, ngày nắng gián đoạn.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Dự báo từ ngày 23-24/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo khu vực Bắc và Trung Trung Bộ ngày 23-24/5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo ngày mai (23/5), Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Từ 24/5, mưa giảm ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo hôm nay, khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới Hôm nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Nam Định Nguyễn Hoài