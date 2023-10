Miền Trung bước vào những ngày mưa lớn nhất từ đầu năm, vượt qua dự báo

TPO - Lượng mưa từ chiều 12/10 đến 14/10 tại khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam phổ biến từ 200-400mm, có nơi lên tới hơn 700mm, vượt qua các dự báo trước đó. Miền Trung đang bước vào những ngày mưa lớn nhất từ đầu năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (12/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 12/10 có nơi trên 90mm như Hương Vĩnh (Hà Tĩnh) 95.4mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 104.8mm.

Dự báo từ chiều ngày 12/10 đến ngày 14/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, giai đoạn từ 15-16/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ hôm nay (ngày 12/10) đến 16/10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu từ 1-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ3, hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ nay đến 14/10 có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, khoảng đêm 14-15/10, miền Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/10, miền Bắc có khả năng xảy ra có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và tối nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo trong nhiều ngày tới, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.