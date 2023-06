Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông rất lớn

TPO - Dự báo từ nay đến 21/6, vùng núi Bắc Bộ đón mưa dông vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ 22/6, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc, gia tăng cường độ, nhiều nơi có mưa rất to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (19/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15 giờ hôm nay (19/6) có nơi trên 50mm, như: Mường Lạn (Điện Biên) 116.8mm, Mường Bám (Sơn La) 98.4mm, Thanh Bình (Bắc Kạn) 90mm, Sông Công (Thái Nguyên) 72.4mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 55.8mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng 20/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong các ngày 20-22/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, ban ngày trời nhiều mây.

Riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ trong các ngày 20-22/6, trời nắng nóng, riêng ngày 21/6 có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Vào chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ vài nơi.

Từ khoảng đêm 22-26/6, miền Bắc chuyển mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, trong đó mưa lớn nhất tập trung từ 23-25/6 với cường độ phổ biến là mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ 27-29/6, miền Bắc có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cường độ mưa giảm so với những ngày trước.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.1 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 36.3 độ C.

Dự báo ngày 20/6, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 21/6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/6, từ ngày 24/6 nắng nóng có khả năng giảm dần. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 25-29/6, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên hết nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.