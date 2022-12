Miền Bắc có thể đón rét đậm dồn dập vào cuối tháng 12

TPO - Dự báo cuối tháng 12 và tháng 1/2023, miền Bắc có thể đón nhiều đợt rét đậm do không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ hoạt động xuống nước ta.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào giai đoạn chính Đông gồm các tháng 12 và các tháng 1-2/2023.

Giai đoạn này, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ nửa cuối tháng 12/2022 và tháng 1/2023.

Hiện nay, miền Bắc đang trong một đợt rét nhiều ngày. Dự báo những ngày tới, không khí lạnh liên tục bổ sung xuống miền Bắc khiến tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phổ biến từ 11-14 độ, vùng đồng bằng 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ.

Tại Miền Trung, đợt mưa lớn nhiều ngày qua chưa có dấu hiệu kết thúc. Đêm qua và sáng nay (8/12), khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/12 đến 8h ngày 8/12 có nơi trên 80mm như Hải An (Quảng Trị) 116.0mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 81.0mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 114.0mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 89.8mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 87.4mm, Hoài Đức (Bình Định) 147.3mm, Đức Bình Đông (Phú Yên) 120.2mm, Ea MDoal (Đắk Lắk) 128.6mm.

Dự báo trong ngày nay đến 9/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cũng trong ngày và đêm 8/12, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ nay (8/12) đến ngày 9/12, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.