Miền Bắc có thể đón nhiều đợt mưa dông

TPO - Dự báo chiều và đêm 24-25/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau đó, từ đêm 27-31/5, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trung Trung Bộ và Tây Nguyên những ngày tới tiếp tục có mưa dông.

Hôm nay (23/5), miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 23/5 có nơi trên 70mm như Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 85mm, Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) 77.6mm, Tam Trà (Quảng Nam) 90.6mm, Bình Đông (Quảng Ngãi) 130.6mm, Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) 100.6mm, Núi Sập (An Giang) 70.2mm, Tân Tiến (Cà Mau) 79.8mm. Dự báo từ chiều tối 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Chiều và đêm 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 25/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm 27-31/5, miền Bắc khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Tại Bắc và Trung Trung Bộ trong hai ngày 24-25/5 tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 26-28/5, miền Trung có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 28 đến 31/5, khả năng Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên trong hai ngày 24-25/5 tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo khoảng từ chiều 28/5, do gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguyễn Hoài