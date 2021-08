Messi bị loại khỏi đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA

TPO - Hôm qua, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố danh sách rút gọn 3 cái tên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Đáng chú ý, trong 3 cái tên lọt vào “vòng chung kết” không có tên Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, mà đó là tiền vệ Kevin de Bruyne của Man City (ĐT Bỉ), cùng bộ đôi tiền vệ của Chelsea là N'Golo Kante (Pháp) và Jorginho (Italia).

Trong 3 ứng viên là De Bruyne, Jorginho và Kante, nếu theo danh hiệu thì Jorginho không có đối thủ. Anh đoạt Champions League và EURO, hai danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB lẫn ĐTQG. Nhưng về sự bùng nổ trong lối chơi, Kante lẫn De Bruyne lại nhỉnh hơn.

Nếu như De Bruyne là “ngòi nổ” của Man City xuyên suốt hành trình vô địch Ngoại hạng Anh lẫn á quân Champions League thì Kante cũng trở thành “buồng phổi” của Chelsea, giúp đội bóng này bước lên đỉnh cao châu Âu.

Messi và Ronaldo đang rơi rớt khỏi các vũ đài trong giới túc cầu. Ronaldo thì không bất ngờ bởi năm qua anh sa sút so với chính mình ở Juventus lẫn ĐT Bồ Đào Nha. Và nếu so về danh hiệu, càng khó để Ronaldo so đọ.

Nhưng Messi thì vẫn để lại nhiều tiếc nuối vì anh vẫn chơi ấn tượng ở CLB lẫn ĐTQG. Trong màu áo Barca, mùa 2020/21 anh có 38 bàn sau 47 lần ra sân trên mọi mặt trận, hiệu suất 0,8 bàn/trận. Anh có Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và đặc biệt là Copa America. Có lẽ việc chức vô địch Nam Mỹ không có sức nặng ở một cuộc đua danh hiệu ở châu Âu nên Messi đã không thể lọt tới vòng cuối cùng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Messi rơi khỏi top 3. Anh từng 2 lần về nhất và 4 lần về nhì ở giải thưởng cá nhân quan trọng nhất năm của UEFA. Người dẫn đầu hiện vẫn là Ronaldo với 3 lần đăng quang, thứ nhì là Messi.

Lễ công bố và trao giải năm nay sẽ được UEFA tổ chức ở Istanbul vào ngày 26/8 tới, trong lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2021/22.