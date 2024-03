Mẹ nghẹn ngào khi nhận tin con gái tử vong ở nước ngoài sau nhiều ngày mất liên lạc

TPO - Một gia đình ở Đắk Lắk rất bàng hoàng khi nhận được thông tin con gái tử vong ở nước ngoài. Trước đó, gia đình đã mất liên lạc với người này.

Ngày 3/3, ông Lê Minh Hòa - Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, một công dân trên địa bàn vừa tử vong ở nước ngoài.

Theo ông Hòa, nạn nhân là chị Đ.T.T.Th. (SN 1991), tử vong chưa rõ nguyên nhân. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương phối hợp hoàn tất các thủ tục và trích một phần kinh phí từ quỹ vì người nghèo để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Người dân, các nhà hảo tâm cũng chung tay đóng góp để hỗ trợ kinh phí cho gia đình sang nước ngoài đưa thi thể nạn nhân về.

Ông Đ.N.Q. (bố chị Th.) chia sẻ, Th. là con thứ tư trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Th. xin gia đình đi tu ở một ngôi chùa phía Nam và thỉnh thoảng vẫn về nhà. Đến cuối năm 2023, Th. đã xin nhà chùa ra ngoài để chữa trị bệnh.

Bà H.T.T. (mẹ chị Th.) cho biết thêm, vào đầu tháng 12/2023 âm lịch, Th. về Đắk Lắk làm Căn cước công dân, rồi quay lại TPHCM. Th sau đó vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ trước khi mất liên lạc.

“Cách đây 4 ngày, cán bộ công an đến nhà hỏi thăm và đưa hình ảnh cho gia đình nhận diện. Do khuôn mặt của người trong ảnh phù nề nên gia đình tôi lúc đầu không nhận ra. Công an thông báo, Th. đã tử vong ở nước ngoài. Tin dữ ập đến khiến gia đình suy sụp hoàn toàn”, bà T. nghẹn ngào.

Ông Q. cho biết thêm, dự kiến chiều tối nay (ngày 3/3), gia đình sẽ sang nước ngoài để đưa Th. về. Gia đình ông rất biết ơn cơ quan chức năng, chính quyền các cấp; người dân xung quanh và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ về mọi mặt để gia đình có điều kiện sang biên giới đưa con về.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm được thông tin. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp, liên hệ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân Th. về.