Mẫu Sơn xuống 1,2 độ, Hà Nội rét đậm kéo dài

TPO - Sáng sớm nay (17/12), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc xuống rất thấp, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 1,2 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) còn 6.5 độ, Hà Nội còn 12.8 độ. Dự báo đêm nay và rạng sáng mai, nền nhiệt tiếp tục giảm. Miền Bắc, trong đó có Hà Nội rét đậm nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong sáng nay không khí lạnh có cường độ mạnh đã bao trùm khắp miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ nước ta. So với sáng hôm qua (16/12), nền nhiệt đã giảm rất mạnh từ 10-12 độ.

Nhiệt độ đo lúc 7h sáng nay tại Mẫu Sơn là 1.2 độ, tại Bắc Sơn và Đình Lập của Lạng Sơn cũng ghi nhận nhiệt độ xuống còn hơn 8 độ. Tại Sa Pa là 7.7 độ, tại Ngân Sơn (Bắc Kạn) là 7.8 độ, tại Mộc Châu là 8.4 độ, tại Tam Đảo là 9.5 độ. Tại Chí Linh, Hải Dương, nhiệt độ sáng nay xuống còn 10.4 độ và tại Cúc Phương là 10.8 độ.

Dự báo đến đêm nay (17/12), nền nhiệt tiếp tục giảm ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng và trung du từ 12-14 độ, tại vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Sang ngày mai, nền nhiệt tăng 1-2 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ đêm nay nhiệt độ xuống còn 12-15 độ, vùng núi thấp hơn. Ngày mai tăng lên 13-16 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế duy trì nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ.

Dự báo khoảng 19/12, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nền nhiệt giảm, miền Bắc, Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, rét hại nhiều ngày tới.

Thủ đô Hà Nội ngày mai (18/12), nhiệt độ trong ngày dao động từ 14-18 độ. Sang 19/12, trời chuyển mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn 13-17 độ. Những ngày tiếp theo, Hà Nội tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, trời rét đậm kéo dài.

Tại các tỉnh miền Trung hôm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, riêng Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h/16 đến 8h/17/12 có nơi trên 90mm như Bến Quang (Quảng Trị) 117mm, Hồ Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế) 183.8mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 129.8mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 92.6mm.

Dự báo ngày và đêm 17/12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 18/12, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 17/12, khu vực Quảng Bình và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Dự báo sau đó, từ đêm 18/12 và ngày 19/12, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm.

Khu vực Trung Trung Bộ trong nhiều ngày tới có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng thời kỳ 19-20/12 và 22-24/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.