Mật phục xuyên đêm bắt giữ nhiều tàu hút cát trộm trên sông Hồng

TPO - Lực lượng chức năng mật phục xuyên đêm, phát hiện, bắt giữ nhiều tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. Đáng chú ý, các tàu này không có số đăng ký, đăng kiểm... hoạt động như những con tàu "ma".

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội thông tin, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một phương tiện thủy không có số đăng ký, đăng kiểm đang tiến hành hút cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, khoảng 1h45, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng 8 - Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Đông Anh tổ chức trinh sát, mật phục trên sông Hồng, địa phận xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện thuỷ có gắn thiết bị bơm, hút cát, đang hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện.

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 2 đối tượng Phạm Quốc Hùng (SN 1967) và Nguyễn Văn Hải (SN 1985), đều trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Làm việc với tổ công tác, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản cũng như bất kỳ giấy tờ liên quan đến phương tiện và hoạt động khai thác. Kiểm tra thực tế trên khoang chứa của tàu có khoảng 160 m³ cát vừa được hút từ lòng sông Hồng.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện và các đối tượng về trụ sở để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/12, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 - Phòng CSGT đã phối hợp, bắt giữ 1 phương tiện thuỷ cùng 2 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép cũng trên sông Hồng.

Theo Công an TP Hà Nội, việc liên tiếp bắt giữ các tàu hút cát trái phép cho thấy sự quyết liệt của lực lượng CSGT trong việc xử lý vi phạm TTATGT, đặc biệt là các hành vi ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khai thác tài nguyên trái phép, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn trên các tuyến đường thủy trên địa bàn Thủ đô.