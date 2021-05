Mạo danh trưởng phòng nội vụ huyện để lừa tiền cán bộ xã

TPO - Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ bao vây ngôi nhà 3 tầng của ông C.T.P ở xã Nghi Kim (TP Vinh), nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An.

TPO - Sau hơn 6 giờ cố thủ, nghi phạm bắn chết 2 người đàn ông ở Nghệ An đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

TPO - Vụ nổ súng xảy ra tại xã Nghi Kim (TP Vinh, Nghệ An). Bước đầu xác định có 2 người bị bắn chết. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phong toả hiện trường, vây bắt nghi phạm.