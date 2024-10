Mãn nhãn màn biểu diễn võ thuật, chống bạo động tại Quảng trường Đà Lạt

TPO - Biểu diễn khí công, trấn áp tội phạm nguy hiểm, thực tập mô tô dẫn đoàn nguyên thủ quốc gia bị tấn công,... đó là những màn biểu diễn võ thuật đặc sắc của lực lượng Công an trong chương trình do Bộ Công an tổ chức tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).