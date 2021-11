Ly kỳ cuộc tháo chạy của đối tượng khống chế con tin ở TP Long Khánh

TPO - Trên đường bỏ trốn, Hoàng Anh 2 lần khống chế cướp xe máy và buộc em trai lái xe tải bỏ trốn. Sau đó, đối tượng chạy vào nhà người dân khống chế uy hiếp và buộc công an cấp phương tiện để chạy trốn.

Chiều 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc bắt giữ nghi can dùng súng khống chế con tin, cố thủ trong một ngôi nhà tại xã Bảo Quang, TP Long Khánh.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất kiểm tra nhà nghỉ Khánh Ngọc đã phát hiện đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (SN 1986, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong lúc kiểm tra, đối tượng này bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng. Sau khi tẩu thoát, đối tượng Hoàng Anh dùng súng khống chế ông Đinh Phi Long (SN 1969, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đối tượng đi trốn.

Đi được khoảng 2km, ông Long đã tìm cách bỏ chạy, để lại xe máy. Đối tượng Hoàng Anh tiếp tục cướp xe máy của ông Long chạy về nhà ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Khi về đến nhà, Hoàng Anh lại dùng súng khống chế em trai là Đinh Ngọc Lê Duy Anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn.

Trên đường đi từ Xuân Lộc đến TP Long Khánh, xe tải chở Hoàng Anh bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra.

Lúc này, đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, Hoàng Anh tiếp tục khống chế một người dân để cướp một chiếc xe máy khác, sau đó lao vào một ngôi nhà của người dân ở xã Bảo Quang cố thủ, khống chế người bên trong ngôi nhà; đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí phương tiện để chạy trốn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Long Khánh và các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa khu vực căn nhà, vây bắt đối tượng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một súng đạn bắn chì, hai chai xăng tự chế.

Hiện, Công an TP Long Khánh đang tạm giữ đối tượng Hoàng Anh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi bất thường của đối tượng.