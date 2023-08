Lý do một ngư dân cứ ra khơi là thu về tiền tỷ

TPO - Kinh nghiệm lâu năm, kết hợp với phương tiện máy móc hiện đại, ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1975), tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình ) luôn thu tiền tỷ sau mỗi chuyến ra khơi.

Cũng như con em của bao làng biển, từ nhỏ anh Cảnh đã theo cha chú lênh đênh trên biển đánh bắt cá. Là đứa trẻ sáng dạ và yêu nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp của của một ngư dân cứ thế ngày một dày thêm trong con người của anh Cảnh.

Kể từ ngày lấy vợ ra riêng, với kinh nghiệm nghề nghiệp và chí thú làm ăn, từ chiếc tàu là của “hồi môn” trị giá 500 triệu, anh Cảnh đã tích góp đóng mới thêm được 2 tàu đánh bắt xa bờ có công suất lần lượt là 430 CV và 829 CV, vào các năm 2011 và 2016. Đến nay tổng tài sản của vợ chồng anh Cảnh hơn 20 tỉ đồng.

Cả 3 chiếc tàu này anh đầu tư thiết bị máy mọc, ngư lưới cụ hiện đại và đồng bộ như: Máy liên lạc tầm xa, máy định vị MOVIMAR, máy dò cá… để phục vụ cho làm nghề câu, chụp, vây rút…

Nhờ vậy mà mỗi chuyến ra khơi, đội tàu 3 chiếc của anh luôn đánh bắt hiệu quả mang về tiền tỷ. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023 này, 3 chiếc tàu của anh thường đánh bắt được từ 30 - 50 tấn cá ngừ, cá nục, cho thu nhập từ 1,7 tỷ đồng - 1,9 tỷ đồng mỗi chuyến.

Theo anh Nguyễn Ngọc Cảnh, để ra khơi đánh bắt có hiệu quả phải bám biển dài ngày để có các kinh nghiệm trong công việc. Một ngư dân giỏi phải nắm được kỹ thuật nước gió, cơ cấu lưới chài, sử dụng thành thạo trang thiết bị…

“Đánh bắt phải theo mùa vụ, cá di chuyển hướng nào thì mình bám sát theo ngư trường đó. Như tôi, đầu năm đánh bắt ở vùng Đà Nẵng - Vũng Tàu, giữa năm thì về Quảng Bình - Nghệ An, còn cuối năm thì ra vùng biển Nghệ An - Hải Phòng. Một điều rất quan trọng nữa là cần đầu tư máy móc, phương tiện để đánh bắt hiệu quả, không cố dùng các thiết bị đã lỗi thời, xuống cấp, vừa giảm sản lượng, vừa mất an toàn” - anh Cảnh chia sẻ.

Hiện đội tàu của anh Cảnh có 34 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân trên dưới 20 triệu đồng/chuyến biển. Bên cạnh đó, anh Cảnh luôn hang hái tham gia các hoạt động xã hội như tổ đoàn kết, tổ hợp tác đánh bắt hải sản trên biển. Trong 17 năm qua, anh đã lai dắt cứu hộ được 11 tàu bị nạn do hỏng hóc máy móc và các sự cố khác trên biển.

Với những thành tích đạt được, anh Nguyễn Ngọc Cảnh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương.

Năm 2018, anh Cảnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và năm 2021 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng ba. Đặc biệt, ngư dân Nguyễn Ngọc Cảnh vinh dự là 1 trong 100 gương mặt nông dân tiêu biểu của cả nước được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.