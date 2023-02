Lý do Đà Nẵng được nhiều tỷ phú Ấn Độ chọn làm nơi tổ chức tiệc cưới

Đà Nẵng là một điểm đến mới đối với thị trường Ấn Độ. Nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ mong muốn sự độc đáo, khác biệt nên họ lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức những tiệc cưới xa hoa.

Ngay ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, Đà Nẵng đã đón gia đình tỷ phú Ấn Độ đến tổ chức đám cưới cho cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện. Đầu bếp từ Ấn Độ cùng với hơn 2 tấn nguyên vật liệu, trang phục, đạo cụ được chuyển từ Ấn Độ đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho lễ cưới từ ngày 25 đến 29/01/2023.

Trước đó, năm 2019, một gia đình tỷ phú Ấn Độ cũng đã lựa chọn Đà Nẵng là nơi tổ chức siêu đám cưới cho con gái với hơn 600 khách mời. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, đám cưới này diễn ra khép kín và không truyền thông rộng rãi nên rất ít thông tin đến công chúng.

Theo ông Satish Ramnani, Giám đốc Veydaa Events, đơn vị sự kiện cưới Ấn Độ tiên phong trong việc đưa các đám cưới Ấn Độ đến với Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng với hạ tầng lưu trú sang trọng có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến cưới hấp dẫn của khách Ấn Độ. Trong năm 2023, công ty đang lên kế hoạch cho hai đám cưới khác tại Đà Nẵng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng (Sở Du lịch TP Đà Nẵng) cho biết, sau nhiều đợt khảo sát, gia đình Ấn Độ đã chọn thành phố Đà Nẵng làm nơi tổ chức sự kiện cưới.

Bà An tiết lộ, sắp tới tại khách sạn Furama Đà Nẵng cũng sẽ diễn ra tiệc cưới của gia đình Ấn Độ với khoảng hơn 200 khách.

“Đà Nẵng là một điểm đến mới đối với thị trường Ấn Độ. Thay vì chọn những địa điểm tổ chức đám cưới quen thuộc như Bali, Phuket, nhiều gia đình tỷ phú Ấn Độ mong muốn sự độc đáo, khác biệt nên họ lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức những tiệc cưới xa hoa”, bà An cho hay.

Theo bà, Đà Nẵng không chỉ có bãi biển đẹp mà còn có nhiều dịch vụ bổ trợ và đặc biệt là có thể thuận tiện kết nối đến những địa điểm khác. Đà Nẵng có các đường bay trực tiếp đến các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad…

“Mặc dù vậy, so với những địa điểm tổ chức tiệc cưới nổi tiếng khác, Đà Nẵng vẫn là một điểm đến mới. Do đó, thành phố cần những chính sách khác biệt, giá cả, chất lượng dịch vụ để có thể mang nhiều đám cưới của nhà giàu Ấn Độ đến với Đà Nẵng hơn nữa”, bà An nói.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, chương trình chào đón sự kiện cưới Ấn Độ vừa qua là một phần kế hoạch quảng bá điểm đến cưới hướng đến thị trường Ấn Độ. Để thúc đẩy nguồn khách từ thị trường này, sắp tới, Trung tâm sẽ xúc tiến thị trường này với các hoạt động khác như tham gia Hội chợ SATTE, OTM, tổ chức famtrip cho các công ty sự kiện cưới Ấn Độ, kết nối đám cưới của nhà giàu Ấn Độ về với TP Đà Nẵng.

Trọng tâm của thị trường Ấn Độ trong thời gian tới chính là những đám cưới xa hoa được tổ chức trong nhiều ngày với mức chi phí lên đến hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, theo bà Hoài An, Đà Nẵng đang xây dựng một kế hoạch dài hạn trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến là thành phố của sự kiện cưới, thành phố của hành trình hạnh phúc, hành trình tình yêu.

“Chúng tôi đang nghiên cứu để đưa ra kế hoạch dài hơi, có các chính sách hỗ trợ của thành phố, kết hợp với các nhà cung ứng dịch, hướng tới có những điểm nhấn như triển lãm cưới, du lịch cưới…”, bà An cho hay.

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng, Đà Nẵng là địa phương có sự tương đồng về văn hóa đối với người dân Ấn Độ, có những địa danh về văn hóa Chămpa như: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Thánh địa Mỹ Sơn… Vì vậy, thành phố cần chuẩn bị kỹ để đón nguồn khách, nhanh chóng có hệ sinh thái phục vụ dòng khách Ấn Độ như cơ sở lưu trú chuyên đón khách Ấn Độ, đầu bếp Ấn Độ, nguyên liệu ẩm thực…

Riêng trong năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng, xếp vị trí thứ 5 sau Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ và Malaysia với tổng lượt khách lưu trú ước đạt 39.359 lượt, chiếm 4,66% cơ cấu khách quốc tế tại Đà Nẵng. So với năm 2019 với hơn 16.558 lượt khách chiếm khoảng 0.9% tỉ trọng khách quốc tế, thị trường Ấn Độ trong giai đoạn mở cửa du lịch đã bứt phá với mức tăng trưởng gần 2,5 lần. Ấn Độ được xem là thị trường tiềm năng mới cho du lịch Đà Nẵng, đồng thời là giải pháp để góp phần khôi phục, phát triển du lịch trong bối cảnh khách quốc tế đến Đà Nẵng vẫn còn ít.

