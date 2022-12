Luke Shaw cảnh báo ĐT Anh về các mối đe doạ từ Pháp

TPO - Trước màn đọ sức ở vòng tứ kết World Cup 2022, hậu vệ Luke Shaw vừa cảnh báo các đồng đội ở ĐT Anh không nên chỉ tập trung vào Kylian Mbappe, bởi Pháp còn nhiều ngôi sao khác nguy hiểm không kém.

Vào lúc 02h00 ngày 11/12 tới, ĐT Anh sẽ chạm trán với Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2022. Màn đọ sức này diễn ra trên sân Al Bayt. Theo đánh giá của các chuyên gia, trận đấu này sẽ rất gay cấn và hấp dẫn, bởi đôi bên đều sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ thời gian gần đây, ĐT Anh và Pháp khá cân tài, cân sức. Vì vậy, kết quả trận đấu sẽ rất khó đoán. Không loại trừ khả năng đôi bên sẽ phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Hiện tại, Kylian Mbappe đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 với 5 pha lập công. Vì vậy, nếu muốn nuôi hy vọng giành chiến thắng, ĐT Anh cần phải vô hiệu hoá được chân sút 23 tuổi.

Tuy nhiên, theo nhận định của Luke Shaw, sẽ rất ngây thơ nếu ĐT Anh chỉ chú tâm vào Mbappe, bởi Pháp đang là đương kim vô địch. Đội hình của họ sở hữu nhiều ngôi sao khác có thể tạo ra sự khác biệt.

Shaw nói: “Rõ ràng, sau màn trình diễn xuất chúng của Mbappe ở trận gặp Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022, sẽ có rất nhiều lời bàn tán và ca tụng về anh ấy. Về phần mình, chúng tôi biết rõ, Kylian là cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Tôi nghĩ, sẽ rất ngây thơ nếu ĐT Anh chỉ tập trung hoàn toàn sự chú ý vào Mbappe. Pháp là đương kim vô địch thế giới. Chúng tôi cần chú ý tới họ với tư cách là một tập thể chứ không phải ở phương diện cá nhân.

ĐT Pháp đang sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc ở tất cả các tuyến. Do đó, ĐT Anh không nên quá để mắt tới mình Mbappe mà quên đi những cầu thủ khác. Tuy biết trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng thật tuyệt vời khi được dự những màn so tài như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây”.