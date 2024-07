Lừa đảo bán ô tô, chiếm đoạt tiền của 10 người

TPO - Qua mạng xã hội zalo, Đỗ Ngọc Thịnh (trú tỉnh Bắc Ninh) lừa đảo bán xe tô tô để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận trình báo của anh Lý Ty D (trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chũ) về việc, qua sử dụng Zalo, anh D thấy có người đăng thông tin bán nhiều xe ô tô cũ, trong đó có 1 xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING đời 2008, màu bạc, biển kiểm soát 99A-121.89. Anh D đã gọi điện qua zalo hỏi mua xe ô tô trên về để làm xe tập lái.

Sau khi thống nhất, chủ xe đồng ý bán cho anh D xe ô tô trên giá 49 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh D đặt cọc 40 triệu đồng (bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng) và thỏa thuận nhận xe tại huyện Lục Ngạn. Tuy nhiên, sau khi anh D chuyển tiền, đối tượng không thực hiện giao xe theo thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn số tiền 40 triệu đồng.

Qua rà soát, xác minh, Công an huyện Lục Ngạn xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1985, trú tại phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Thịnh Bắc Ninh”.

Ngày 27/6, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện đối tượng Thịnh đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành triệu tập và đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Đỗ Ngọc Thịnh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã lừa đảo khoảng 10 người với số tiền ước tính khoảng 400 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Đỗ Ngọc Thịnh. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.