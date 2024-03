Lửa cháy đỏ rực rừng thông ở Đắk Nông: Sở Nông nghiệp nói gì?

TPO - Đi qua khu vực rừng thông dọc Quốc lộ 14 (Đắk Nông), nhiều người xót xa khi tận thấy hàng loạt cây thông bị “hóa vàng”.

Ngày 6/3, báo Tiền Phong nhận được văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, phản hồi về nội dung bài báo “Lửa cháy đỏ rực rừng thông ở Đắk Nông”, đăng ngày 22/2.

Theo Sở này, có sự việc rừng thông cháy như báo chí phản ánh. Cụ thể, khu vực thông cháy thuộc lô 9a, khoảnh 7, tiểu khu 1615 thuộc lâm phần UBND xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song) quản lý, diện tích cháy 0,47 ha.

Khoảng 14h45 ngày 22/2, nhận được tin báo của người dân có đám cháy xảy ra tại rừng thông dọc Quốc lộ 14, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã huy động lực lượng, phối hợp UBND xã Nâm N’Jang tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Theo Sở NN&PTNT, ghi nhận tại hiện trường lửa cháy lan lớp thực bì dưới tán rừng thông, một số cây chết khô mục từ nhiều năm trước, nằm tại hiện trường bị lửa cháy. Do tốc độ gió mạnh, lửa bùng phát nhanh, khu vực xảy ra cháy xa nguồn nước, lực lượng dập lửa phải di chuyển khoảng cách xa để lấy nước, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau khoảng hơn một giờ tổ chức chữa cháy, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra, đánh giá hiện trường của ngành chức năng, tổng diện tích vụ cháy ngày 22/2 là 0,47 ha, đám cháy chỉ cháy thực bì dưới tán rừng thông, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông (chỉ một số cây bị lửa táp vào thân cây); trong quá trình cháy, lửa bùng lên, cháy bén vào một thân cây thông lớn (trước đây một phần thân cây đã bị chết khô tự nhiên).

Tại thời điểm kiểm tra không xác định được đối tượng gây cháy; tuy nhiên, xác định vị trí cháy xuất phát từ bãi đất trống ven Quốc lộ 14 (khu vực người dân tham gia giao thông thường xuyên dừng nghỉ, vì vậy nguyên nhân cháy có thể do người dân vô ý hoặc cố ý).

Khu vực cháy trước đó UBND xã Nâm N’Jang đã tổ chức đốt dọn thực bì, giảm vật liệu cháy, phòng cháy rừng; tuy nhiên, sau đó lá thông tiếp tục rụng, kết hợp với cành, nhánh, cây khô và thực bì còn sót lại, dẫn đến cháy.

Theo Sở NN&PTNT đa số các hình ảnh cây thông nhỏ bị cháy khô héo lá, được cơ quan báo chí ghi nhận, phản ánh tại các bài báo nêu trên, không phải là hình ảnh của vụ cháy ngày 22/2, mà thuộc về các vụ cháy khác trước đó (theo thống kê từ đầu mùa khô 2023 – 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Đắk Song xảy ra 4 vị trí cháy thực bì rừng thông).

Để khắc phục hậu quả các vụ cháy thực bì rừng thông, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã tham mưu UBND huyện Đắk Song, chỉ đạo UBND cấp xã (có diện tích rừng trồng thông bị cháy), tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích, số lượng cây rừng bị thiệt hại, triển khai các biện pháp lâm sinh phù hợp, nhằm đảm bảo toàn bộ diện tích thông bị cháy được phục hồi hoặc trồng bổ sung.

Từ đó, Sở này kết luận, tình trạng cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14 chỉ cháy thực bì dưới tán rừng, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông; các vụ cháy được Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện, tổ chức chữa cháy kịp thời.

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 22/2, tại rừng thông Quốc lộ 14 xuất hiện đám cháy dữ dội (lửa cháy lên cả thân cây thông to), khói bay mù mịt cả đoạn đường dài. Chưa hết, dọc khu rừng thông này, PV ghi nhận hàng loạt cây thông (to, nhỏ) có dấu hiệu bị khô héo từ gốc đến ngọn. Thậm chí, có cây thông to bị cháy đen phần gốc đã “gục ngã” khi thân lá vẫn còn tươi xanh.