Lửa bao trùm xưởng gỗ 5.000m2 trong khu công nghiệp ở Bình Dương

TPO - Ngọn lửa bao trùm công ty gỗ ở Bình Dương, lực lượng chức năng điều 12 phương tiện chữa cháy cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sáng 26/7, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy xảy ra tại công ty gỗ trong khu công nghiệp ở thành phố Bến Cát không gây thiệt hại về người song nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khuya ngày 25/7, ngọn lửa bùng lên tại Công ty TNHH MTV SXTM Cát Đạt (chuyên gia công, chế biến gỗ) trong khu công nghiệp Rạch Bắp (phường An Tây, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Phát hiện lửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa cháy lan bao trùm cả nhà xưởng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương huy động 12 phương tiện chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực tiếp đến hiện trường chỉ huy lực lượng tham gia chữa cháy.

Do nhà xưởng rộng, chứa nhiều chất dễ cháy nên cảnh sát phải chia ra nhiều hướng tìm cách phun nước dập lửa.

Sau khoảng 2 tiếng có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn có tổng diện tích hơn 5.000 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 2.000 m2.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, công ty này đã bị đình chỉ hoạt động vào ngày 23/3/2024 do vi phạm an toàn PCCC.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.