Lỗi tài xế thường mắc trên đường gắn camera phạt nguội ở Thủ Dầu Một

Sau 1 tuần thí điểm, camera phạt nguội trên tuyến đường ở TP Thủ Dầu Một đã phát hiện và gửi thông báo xử phạt vi phạm hành chính gần 100 trường hợp.

Ngày 10-12, thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết qua một tuần đưa vào thí điểm camera phạt nguội trên địa bàn (từ 1 đến 8-12), lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 94 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã triển khai lắp đặt 14 camera giám sát giao thông trên các tuyến đường trọng yếu.

Đáng chú ý, tại hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và đường Hùng Vương dẫn vào Trung tâm hành chính tỉnh là các camera chuyên dụng được cài đặt tích hợp phầm mềm trí tuệ nhân tạo (AI). Qua đó, có khả năng phân tích xử lý hình ảnh, nhận diện biển số xe, phát hiện các hành vi vi phạm nhằm phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông theo hình thức phạt nguội.

Đường Phạm Ngọc Thạch, hướng vào trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trong 94 trường hợp vi phạm, 67 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ và nhiều trường hợp người điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định, chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên tuyến Phạm Ngọc Thạch, Hùng Vương. Số tiền xử phạt ước tính khoảng 225 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Công an TP Thủ Dầu Một sẽ triển khai nhân rộng cài đặt thiết bị sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh phương tiện vi phạm thông qua hệ thống camera (AI) giám sát thông minh phục vụ công tác xử phạt giao thông và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các tuyến đường khác.

Với việc thí điểm lắp camera giám sát trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, ngành chức năng tỉnh Bình Dương cũng đã phân lại vạch kẻ trên đường, trong đó có dành hẳn 1 làn đường cho xe bus, các phương tiện khác không được đi vào làn này.

Tuy nhiên, qua 1 tuần thí điểm đã lộ ra nhiều bất cập, vào giờ cao điểm đã xảy ra tình trạng ách tắc giao thông tại làn dành cho xe ô tô các loại, riêng làn xe Bus do số lượng xe quá ít, nên rất thông thoáng.

Việc này đã được cử tri phản ánh tới Giám đốc Công an tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương mới đây.

Theo ghi nhận, đến ngày 10-12, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã thay đổi biển báo và xóa làn "độc quyền" đối với xe Bus.