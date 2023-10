Loạt sàn giao dịch BĐS bị kiểm tra, xử chung cư mini xây 'chui' cả trăm căn hộ

TPO - Qua thời 'sốt ảo', đất nền Hòa Bình - Thái Nguyên thanh lý, cắt lỗ; Vụ chung cư mini xây 'chui' gần 200 căn hộ: Chủ tịch Thạch Thất phải chịu trách nhiệm; 'Chủ nợ' đấu giá trăm căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn; Chủ KĐT mới Trung Văn lo xây nhà bán, đất bãi xe và cây xanh quây tôn nhiều năm... là những thông tin về BĐS đáng chú ý tuần qua.

Qua thời 'sốt ảo', đất nền Hòa Bình - Thái Nguyên thanh lý, cắt lỗ

Gần về những tháng cuối năm, trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về đất nền tại khu vực các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Hòa Bình,.. thường xuyên xuất hiện các thông tin rao bán thanh lý, cắt lỗ đất nền... trái ngược với thời điểm “sốt đất” cách đây hơn 1 năm.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng chỉ ra, những địa phương từng xảy ra “sốt ảo” như Thái Nguyên, Hòa Bình giá đất nền có xu hướng đi ngang trong Quý III/2023, sau khi trải qua những đợt điều chỉnh giảm tương xứng với giá trị thực trong các quý trước. (Xem chi tiết)

Vụ chung cư mini xây 'chui' gần 200 căn hộ: Chủ tịch Thạch Thất phải chịu trách nhiệm

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất phải chịu trách nhiệm toàn diện liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng đối với tòa chung cư mini 9 tầng với cả trăm căn hộ xây “chui” trên đường Phú Hữu (Thôn 1, xã Tân Xã).

Bởi theo quyết định 04, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện. (Xem chi tiết)

Chủ KĐT mới Trung Văn lo xây nhà bán, đất bãi xe và cây xanh quây tôn nhiều năm

Liên quan đến vi phạm tại khu đô thị (KĐT) mới Trung Văn do Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội (Hancic) làm chủ đầu tư, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện có một số ô đất được quy hoạch làm bãi xe, cây xanh vẫn trong tình trạng quây tôn nhiều năm, thậm chí có nơi biến thành nhà xưởng, gara ô tô...

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ rõ, tại dự án KĐT mới Trung Văn còn gần 1.000m2 đất chưa hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng. (Xem chi tiết)

'Chủ nợ' đấu giá trăm căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn

84 căn biệt thự nghỉ dưỡng thấp tầng tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC của Tập đoàn FLC tại phường Quảng Cư (Thanh Hóa) sẽ được ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mang ra đấu giá.

Đáng chú ý, giá khởi điểm của tài sản là hơn 549 tỷ đồng, tiền đặt trước là 27 tỷ đồng trong khi ngày 11/9 OCB từng phát thông báo đấu giá loạt tài sản nói trên với mức giá khởi điểm hơn 610 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Chung cư Hà Nội mở bán trung bình 50 triệu đồng/m2, giá đất nền dự án ven đô vẫn lao dốc

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý III/2023, Bộ Xây dựng cho biết tại Hà Nội, trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ chung cư mở bán mới trong quý III tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá giao dịch phân khúc bất động sản biệt thự liền kề, nhà ở riêng lẻ và đất nền dự án ở nhiều địa phương trong quý III/2023 đã có sự chững lại về mức độ giảm giá so với quý trước. Tại các TP lớn như Hà Nội và TP HCM, giá giao dịch tại khu vực trung tâm cơ bản ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ trong khi các quận/huyện ven đô và khu vực ngoại thành có mức độ giảm nhiều hơn. (Xem chi tiết)

Yêu cầu làm rõ thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án ở Đông Anh

Cơ quan chức năng tiếp tục cho ý kiến, đề nghị làm rõ loạt vấn đề trước việc liên danh Công ty CP Tập đoàn Telin, Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn Cầu (gọi tắt là Liên danh nhà đầu tư – PV) đề xuất xin thực hiện dự án đầu tư Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch – Telin theo hình thức thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quy mô 6,3ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 867 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kiểm tra, làm rõ các thông tin về hiện trạng quản lý sử dụng đất, làm rõ quyền của người đang quản lý, sử dụng đất để xác định phạm vi quyền nhận chuyển nhượng (đặc biệt là phần đất công), đảm bảo các quy định pháp luật liên quan đến luật quản lý tài sản công. (Xem chi tiết)

TPHCM kiểm tra pháp lý hơn 80 sàn giao dịch bất động sản

Từ nay đến hết ngày 15/11, các sàn giao dịch bất động sản như CBRE, Savills Việt Nam, Danh Khôi – DKS, Khải Hoàn, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia… nằm trong danh sách kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo do Sở Xây dựng TP HCM triển khai.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản thực hiện nghiêm các quy định. (Xem chi tiết)