Loại chuối kỳ lạ: Luộc, nướng ăn thơm lừng hút khách

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong hôm nay, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Dự báo trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ liên tục có mưa to diện rộng.