Lo mưa và nứt đường ở Làng Nủ

TPO - Trong đêm 15 rạng sáng ngày 16/9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều trận mưa lớn. Và tuyến đường chính của thôn có vết nứt lớn nằm sát chân núi cắt ngang đường, tốc độ nứt khá nhanh chóng.

Cộng tác viên báo Tiền Phong có mặt tại hiện trường thôn Làng Nủ chứng kiến cơn mưa to lúc 1 giờ sáng ngày 16/9. Nhiều người dân có nhà nằm dọc theo ven suối ở cuối thôn Làng Nủ đã bỏ nhà cửa để chạy đến nơi an toàn, vì mưa to, sấm chớp và tiếng nước suối rất lớn đổ ra từ hướng núi Con Voi.

Theo bà con địa phương, thời tiết mấy hôm nay cứ đêm mưa, ngày tạnh.

Đáng lo ngại là tại khu vực tuyến đường chính của thôn, có vết nứt nằm sát chân núi cắt ngang đường, và tốc độ nứt sau 1 ngày 1 đêm đã nhanh chóng mở rộng. Bà con địa phương cho biết, ngọn núi giữa làng cũng có nhiều vết nứt trên sườn núi nên lan xuống mặt đường.

Lực lượng quân đội bắt đầu dọn gỗ, đá trên bề mặt các cánh đồng bị vùi lấp để bà con nông dân sớm cải tạo đồng ruộng, trở lại sản xuất bình thường.

Việc dọn mặt ruộng gặp nhiều khó khăn, vì mỗi khi mưa to, đất đá và các loại cây lại tràn về theo dòng suối chảy ra từ hướng núi Con Voi. Lực lượng Bộ đội biên phòng đưa chó nghiệp vụ tiếp tục tiến sâu hơn về phía đầu nguồn phía núi Con Voi.

Đến chiều nay, mặt suối bị sình lầy đã mau chóng rút nước. Người dân, dân quân tự vệ và bộ đội bắt đầu triển khai ra một số khu vực giữa suối để vớt một số đồ vật, chặt cây, tìm kiếm dấu vết của các nạn nhân đang còn mất tích.

Một số hình ảnh cập nhật tại Làng Nủ chiều 16/9