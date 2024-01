Lộ diện loạt đại gia liên quan dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt

TPO - Vạn Thịnh Phát liên quan gì đến dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt; 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; DN xăng dầu nợ như 'chúa chổm' vẫn cho đại gia kim cương vay; Nhiều đường bay Tết đã gần như hết vé... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Vạn Thịnh Phát liên quan gì đến dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt?

Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ" liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng (Dự án do công ty của đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư).

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát - nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 1 dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 2/12/2020, bà Phan Thị Hoa bán 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của Nguyễn Cao Trí với giá 5.000 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Cao Trí dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty con của Tập đoàn Capella) đứng tên mua lại.

Đến ngày 28/1/2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Sau khi mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí bán cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng hơn 463 tỷ đồng.

5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu ngân sách

Theo ông Nguyễn Trần Phú - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính TPHCM, thu ngân sách năm 2023 của TPHCM đạt 446.545 tỷ đồng, tương đương 95,07% dự toán. Trong đó thu nội địa (gồm cả dầu thô) 325.963 tỷ đồng, đạt 100,74% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế đạt 190.703 tỷ đồng, đạt 98,22% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 120.555 tỷ đồng, đạt 82,69% dự toán.

Xếp vị trí thứ 2 trên cả nước về số thu ngân sách là Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Lưu - Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - cho biết, thu ngân sách nhà nước năm 2023 ở mức 405.252 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Giữ vị trí thứ 3 về số thu ngân sách nhiều nhất là Hải Phòng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hải Phòng năm 2023 đạt 103.619 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 43.466 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán Trung ương giao; thu trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 26.883 tỷ đồng.

Xếp vị trí tiếp theo là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng thu ngân sách 95.067 tỷ đồng, đạt hơn 107% dự toán. Trong đó, thu từ dầu khí 36.400 tỷ đồng, thu thuế xuất, nhập khẩu 18.000 tỷ đồng, thu ngân sách nội địa 40.667 tỷ đồng, tổng thu ngân sách địa phương 29.611 tỷ đồng.

Xếp vị trí thứ 5 thu ngân sách nhiều nhất năm 2023 là tỉnh Bình Dương với tổng thu đạt 73.257 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022.

DN xăng dầu nợ như 'chúa chổm' vẫn cho đại gia kim cương vay gần 7.500 tỷ

Tại kết luận thanh tra, TTCP cho biết, căn cứ báo cáo của Tổng Cục thuế cho thấy, tại thời điểm thanh tra (30/9/2022) có 6/15 thương nhân đầu mối KDXD đang được thanh tra, vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là 3.200 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/10/2022, một số thương nhân đầu mối KDXD nợ Ngân sách Nhà nước số tiền thuế BVMT hơn 6.323 tỷ đồng.

Dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Điển hình, Công ty Thiên Minh Đức là doanh nghiệp bị đánh giá thường xuyên kê khai sai, thiếu thông tin, dẫn đến tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng (từ năm 2018 đến hết năm 2021).

Mặc dù còn nợ tiền thuế, song Công ty Thiên Minh Đức đã cho Phó tổng giám đốc Chu Đăng Khoa và Chủ tịch Công ty Chu Thị Thành vay số tiền lớn là 7.485 tỷ đồng. Tính đến thời điểm thanh tra, tổng số 2 cá nhân nợ Công ty này gần 1.400 tỉ đồng.

Nhiều đường bay Tết đã gần như hết vé

Số liệu từ Cục Hàng không (Bộ GTVT) cho thấy, tính đến ngày 4/1/2024, giai đoạn trước Tết, lượng vé máy bay đã được đặt chủ yếu vào chuyến bay từ TPHCM ra Bắc trong giai đoạn từ ngày 1-9/2/2024 (tức từ 22-30 tháng Chạp năm Giáp Thìn).

Cụ thể, từ TPHCM đi Vân Đồn đã bán toàn bộ vé (hết vé); TPHCM đi Chu Lai đã bán trên 95% số vé; TPHCM đi Thanh Hoá bán hơn 93% số vé; TPHCM đi Quy Nhơn hoặc Huế bán trên 92% số ghế; TPHCM đi Pleiku bán gần 91% số ghế; TPHCM đi Quảng Bình bán gần 89% vé.

Từ Bắc vào Nam, duy nhất đường bay từ Hà Nội đi Vinh bán trên 99% số vé.

Giai đoạn sau Tết, nhiều đường bay từ các tỉnh thành về TPHCM cũng có tỷ lệ vé đã bán cao trong các ngày từ 13-19/2/2024 (tức từ mùng 4-10 Tết), thậm chí có đường bay các hãng còn bán vượt số vé dự kiến, cụ thể: Pleiku đi Hà Nội bán vượt số vé cung ứng tới 10% (bán vé trước số chuyến bay tăng cường đang xin cấp phép); Chu lai đi TPHCM đã bán vượt số vé cung ứng tới 6%.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch nhiều nhất năm 2023

Theo thống kê, nhóm du khách lớn nhất đến Việt Nam đến từ khách Hàn Quốc với 3,6 triệu người, chiếm thị phần 28%. Trong khi đó, có 1,7 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam xếp ở vị trí thứ 2. Chỉ riêng lượng người Hàn Quốc và Trung Quốc đến Việt Nam du lịch chiếm 42% tỷ lệ khách quốc tế.

Ngoài ra, 3 quốc gia gửi khách nhiều tiếp theo ở Việt Nam lần lượt đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Nhật Bản. Tổng cục Du lịch báo cáo lượng khách nước ngoài đến Việt Nam phục hồi 70% so với năm 2019, khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát. Tuy nhiên, lượng khách từ Trung Quốc mới đạt tỷ lệ phục hồi 30%, còn Nga là 19%.

Khách tới từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia cũng có tín hiệu phục hồi ổn định. Đồng thời, dấu hiệu tích cực cũng đến từ thị trường chính ở châu Âu, điển hình như Tây Ban Nha, Đức, Anh và Pháp.