TPO - Ngày 13/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh này đã liên tiếp bắt giữ 4 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và 1 đối tượng lẩn trốn lâu năm.

Cụ thể, ngày 9/5, tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam bắt giữ đối tượng truy nã Tống Văn Bắc (SN 2004, trú tại thôn Đồng Man, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 11/5, tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đỗ Danh Tập (SN 1984, trú tại thôn Kim Xa, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng ngày, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận Ân, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Lương Văn Hùng (SN 1963, trú tại thôn Gia Tiến, xã Tân Trung, huyện Tân Yên) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên do trốn thi hành án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” sau 16 năm lẩn trốn.

Ngày 12/5, tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ đối tượng Vi Văn Quân (SN 1988, trú tại tổ dân phố Minh Lập, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn về tội “Đánh bạc”.