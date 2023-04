Công an Bình Phước phát lệnh truy nã đặc biệt cựu thư ký tòa án

TPO - CQĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Hữu Nam, cựu thư ký tòa án ở tỉnh Bình Phước. Đối tượng này bị khởi tố với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Chiều 19/4, thượng tá Đặng Văn Tiến, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ký, ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Hữu Nam (35 tuổi, quê Bắc Giang, thường trú Bình Phước).

Nguyễn Hữu Nam bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Bị can bỏ trốn từ ngày 30/6/2022; chỗ ở trước khi trốn: khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Hữu Nam: Cao 1,73m; tóc đen; sẹo chấm cách 03cm trên sau mép trái.

Nguyễn Hữu Nam từng là thư ký một tòa án trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trước khi bị tố cáo chiếm đoạt tiền, đương sự đã bỏ đi nơi khác.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của chị N.T (ở thị xã Bình Long) và anh Đ.H ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) tố giác Nguyễn Hữu Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của đương sự nhưng không xử lý được một vụ án, Nam không trả lại tiền mà bỏ trốn, mất liên lạc.

Công an tỉnh Bình Phước thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước (số 12, đường Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).