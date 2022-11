Lệ Quyên đánh lừa Trấn Thành, Tóc Tiên

TPO - Thầy thì mang can to, trò thì mang can nhỏ. Tranh thủ hết giờ học, thầy và trò ở điểm trường Nậm Ty (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đi xách nước để phục vụ các hoạt động thiết yếu tại điểm trường.