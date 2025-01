Lê, mận trắng muốt đã rộn ràng 'xuống phố'

TPO - Còn khoảng 3 tuần nữa đến Tết Nguyên Đán 2025, nhưng lê rừng, mận rừng Tây Bắc trắng muốt đã rộn ràng “xuống phố”, mang không khí đặc trưng của núi rừng về với Thủ đô.

Trắng muốt lê rừng

Những năm gần đây, các loại hoa rừng Tây Bắc có màu trắng như lê, mận đang rất được lòng người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về.

Khu vực đường Âu Cơ gần chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những nơi buôn bán nhiều hoa rừng Tây Bắc nhất thủ đô. Những ngày gần đây, hai anh em ruột Vũ Dương Công và Vũ Dương Vinh (chuyên bán hoa lê mang về từ các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng… ) đã bày hàng ra bán.

Theo anh Công, trong các loại hoa rừng chơi Tết thì hoa lê là đắt đỏ nhất nhưng vẫn được một số gia đình yêu thích. Mỗi cành lê rừng lớn có giá trung bình từ 3 - 5 triệu, có thể lên tới gần chục triệu đồng. Cây càng nhiều nụ, cành sần sùi, có nhiều vết mốc xanh thì càng đắt. “Chúng tôi có những cành lê lấy từ cây đã hơn 50 năm tuổi”, anh Công nói.

Hoa lê rừng thích nghi với thời tiết khá tốt, dù trời nóng hay lạnh hoa cũng sẽ không nở sớm và tàn sớm như đào. Nếu nụ đã xanh thì khoảng 1 tuần sau sẽ cho ra hoa, có thể chơi được hơn 1 tháng, thậm chí là 2 tháng nếu người chơi biết chăm sóc.

Theo anh Vinh, giá hoa tại đại lý năm nay hầu như không đổi so với năm ngoái. “Năm nay giá hoa nhìn chung tăng hơn vì người trồng hoa bị thiệt hại nhiều nhưng chúng tôi cố gắng giữ giá vì đa số khách mua cũng không dư dả mấy”, anh Vinh tâm sự.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lành là khách quen của đại lý hoa rừng Công Vinh. Ông Lành là một “dân chơi” motor phân khối lớn, thường xuyên đi phượt trên những cung đường đèo Tây Bắc nên có tình yêu đặc biệt với các loại hoa rừng nơi đây.

“Tôi có thâm niên chơi các loại hoa rừng hơn 20 năm. Theo kinh nghiệm của tôi, mua hoa rừng ở quanh chợ hoa Quảng Bá là yên tâm nhất. Tôi thích chơi hoa lê nhất, vì hoa lê sống rất 'bền', có màu trắng vừa tinh khiết, vừa hoang dã. Hết hoa thì mình lại chuyển sang chơi quả”, ông Lành chia sẻ. Năm nay kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng ông Lành sẽ đi khảo giá kỹ hơn để chọn được cành lê ưng ý mà có giá hợp lý nhất.

Mận rừng bắt đầu "ngóng" khách

Cách đại lý Công Vinh không xa là đại lý hoa rừng Tây Bắc Dương Linh của bà Đào Thị Hồng. Tại đây chuyên bán mận rừng và đào rừng lấy từ Điện Biên, Sơn La, Lai Châu…

Bà Hồng đã đưa mận rừng “xuống phố” sớm từ dịp lễ Noel và Tết Dương lịch nhưng chưa bán được nhiều. Vì vậy nên bà hy vọng mận rừng sẽ đắt hàng hơn khi Tết Nguyên Đán đang đến gần. “Thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái nên hoa không bị nở sớm, thuận lợi hơn cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng”, bà Hồng nói.

Theo bà Hồng, khi cây đã có nụ thì khoảng 1 tuần sau sẽ ra hoa. Hoa mận chơi được lâu, có thể chơi từ 1 - 2 tháng. Dù là hệ hoa chơi cành nhưng chỉ cần chăm sóc, phun sương và cho thêm chút dinh dưỡng vào nước cắm hoa thì nụ hoa sẽ "bật" rất nhanh. Tuy nhiên, muốn chơi hoa mận thì nhà phải có không gian rộng lớn để trưng bày, nên khách hàng thường là những người có điều kiện kinh tế.





Giá trung bình của một cành mận rừng lớn là từ 2,5 triệu - 3,5 triệu/cành, rẻ hơn so với lê rừng. Nếu bán theo bó gồm nhiều cành nhỏ thì giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/bó. Những người chơi đơn giản sẽ chọn những cành bé hoặc những cành nhiều chùm, bông to để ngắm hoa là chính. Còn những tay “sành” hoa thứ thiệt sẽ chọn những cành có nhiều mốc và rêu xanh, được lấy từ cây gốc to, già đã vài chục năm tuổi.

Bà Hồng chưa nhập đào rừng về nhiều trong thời điểm này vì khoảng 1 tuần nữa người dân mới đi mua đào nhiều do tuổi thọ hoa đào không cao như hoa lê và hoa mận. Giá của một cành đào lớn, có nhiều nhánh, nhiều nụ là khoảng 700.000 - 800.000 đồng.

Theo bà Hồng, năm nay sức mua của khách sẽ giảm so với năm ngoái về kinh tế khó khăn. Khách mua hàng sẽ khó tính hơn và mặc cả nhiều hơn. “Nếu may mắn thì mình sẽ thu hồi được vốn, chứ chưa dám hy vọng sẽ có lãi lớn”, bà Hồng nói.