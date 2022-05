Lễ hội golf dành cho trẻ em lần đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Lễ hội Golf Trẻ em ra đời nhằm tạo sân chơi kết nối những em nhỏ có niềm đam mê với golf được đến trải nghiệm, vui chơi, học hỏi những văn hoá quý báu trong golf, qua đó hình thành, xây dựng tính cách tốt đẹp, kỹ năng thành công và cùng nhau tạo ra một cộng đồng Golf Việt văn minh, lớn mạnh.

Lễ hội Golf trẻ em mang tên "Beyond The Swing - Kids Golf Fest" do Trung tâm quảng bá và phát triển golf Việt Nam – VN Centre đăng cai tổ chức với mục tiêu mang những giá trị và tinh thần cốt lõi nhất của golf đến gần hơn với các em nhỏ.

Tháng 5 và tháng 6 này, hơn 20 sự kiện xuyên suốt của Lễ hội sẽ được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại các địa điểm khác nhau trong địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là ngày hội chính thức 29/5 chào mừng Quốc Tế thiếu nhi 1/6 sẽ có 28 hoạt động, trò chơi về golf giúp khơi dậy và rèn luyện các đức tính tốt đẹp, kỹ năng thành công trong cuộc sống.

Đây là chuỗi sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, hướng đến việc phổ cập và đưa golf trở nên thân thiện và gần gũi hơn với đời sống người dân Thủ Đô nói riêng và cả nước nói chung. Các gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, có thể sử dụng golf như là một phương pháp để rèn luyện tính cách, gắn kết gia đình, nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Ông Vũ Nguyên – trưởng ban tổ chức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam - CEO VN Centre chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn xã hội sẽ có một cái nhìn khác với golf, hãy để golf như là một môn thể thao thông thường, và nếu đủ lâu với golf, chắc chắn golf sẽ đem đến cho bạn những điều không thể ngờ tới".

Tại Lễ hội, ban tổ chức không chỉ dành sân chơi cho các golfer đã từng chơi golf qua những hoạt động, thử thách golf có thưởng, mà đa số các hoạt động đều hướng tới việc làm quen, khơi dậy đam mê ban đầu đối với các bạn nhỏ chưa từng chơi golf.

Trong ngày hội chính thức, Ban tổ chức sẽ sắp đặt để các bạn nhỏ chưa từng chơi golf không chỉ được trải nghiệm, học golf miễn phí tại chỗ, mà sau đó sẽ được thi đấu cùng nhau trong một giải golf thu nhỏ: SNAG Mini Tournament với những thể thức, luật chơi và cảm giác thi đấu như ở những giải golf truyền thống; sẽ có các bảng và cơ cấu giải thưởng cho hầu hết các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng: U7,U9,U12,U15,U18 và U21.

Xuyên suốt chuỗi sự kiện của Lễ hội golf trẻ em, hàng trăm học sinh, sinh viên trong lứa tuổi từ 16-25 khi tham gia làm cộng tác viên, tình nguyện viên chương trình, sẽ được Ban Tổ Chức đào tạo kỹ thuật golf, văn hóa golf, luật golf… hoàn toàn miễn phí để hiểu hơn về ngành công nghiệp golf cũng như hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động, trò chơi, giải golf mini tại Lễ hội trở nên có ý nghĩa hơn.

Điều này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức, cơ hội và kinh nghiệm nếu gia nhập ngành golf trong tương lai; đồng thời góp phần bổ sung thêm lực lượng nhân sự ngành golf tại Việt Nam.