Lấy khối u nặng hơn 4 kg khỏi cơ thể người phụ nữ tại Cần Thơ

TPO - Thường xuyên bị đau bụng và thấy bụng ngày càng to nên đến bệnh viện khám, người phụ nữ tá hoả phát hiện mình đang mang trong người khối u “khủng”.

Chiều 12/8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho chị Đ.T.P (50 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) là trường hợp nói trên.

Chị P. cho biết, trước nhập viện chị hay bị bụng đau và thấy bụng ngày càng to nhanh nên đến bệnh viện khám và được bác sĩ xác định có khối u cơ trơn, u xơ tử cung to, u nang buồng trứng, tăng huyết áp,….Nếu không phẫu thuật, khối u kích thước to chèn ép các cơ quan sẽ gây các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng vận động.

Sau hội chẩn viện, các bác sĩ quyết định lên lịch cắt tử cung toàn phần và 2 phần phụ. Ca phẫu thuật diễn ra rất phức tạp, kéo dài nhiều giờ liền, ê-kíp phẫu thuật lấy toàn bộ khối u nặng 4,04kg ra khỏi cơ thể chị P.

Theo Thạc sĩ Bác Sĩ Trịnh Hoài Ngọc - Phó Trưởng khoa Phụ, u xơ tử cung, hiện tại, tình trạng chị P. đã ổn định, vết mổ tốt và đang được theo dõi thêm.

Qua đó, bác sĩ cũng khuyến cáo, chị em phụ nữ nên có thói quen khám phụ khoa định kì để kịp thời phát hiện điều trị, vì những khối u lành tính thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện sớm.