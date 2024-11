Lập trang giải hạn, đổi vận để lừa đảo

TPO - Một đối tượng ở Long An đã dùng facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản Tiktok tên “Phong Thủy 0102” để đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến giải hạn, đổi vận, cầu tài lộc, trúng số để lừa đảo.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, do đối tượng Chế Minh Thúy (41 tuổi), thường trú TP.HCM thực hiện.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2024 đến nay, do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền lo cho cuộc sống gia đình, Chế Minh Thúy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thúy sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook tên “Bến Thiện Duyên” và tài khoản Tiktok tên “Phong Thủy 0102” để đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến giải hạn, đổi vận, cầu tài lộc, trúng số.

Khi có người liên hệ, Thúy dẫn dụ, nói bản thân có khả năng làm phép cúng giải hạn, kéo lộc, giúp người khác trúng số. Thuý cho biết, để được giúp thì phải chuyển tiền cho Thúy qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa thông báo đến các cá nhân bị Chế Minh Thúy lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ Công an địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa, để phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, đầu tháng 10/2024, Công an huyện Mộc Hóa nhận được đơn tố cáo đối tượng Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, giữa tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội bà Trang quen với Thúy. Sau đó, Thúy nhắn tin qua Zalo liên lạc tự giới thiệu có khả năng cúng giải hạn, lấy lộc để giúp chị Trang mua vé số trúng thưởng giải đặc biệt cả cặp theo ý muốn. Sau đó, chị Trang đã chuyển khoản cho bà Thúy và giao tiền mặt 41 lần hơn 395 triệu đồng để có con số trúng giải. Tuy nhiên, con số cầu may được bà Thúy cung cấp chưa lần nào trúng giải thưởng, dù giải nhỏ nhất trị giá 100.000 đồng.