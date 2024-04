Lão nông 'chết lặng' vì ruộng lúa đang trổ bông bị chết cháy nghi do phá hoại

TPO - Khi ra thăm ruộng lúa đang trổ bông chờ thu hoạch, ông Hà Ngọc Đường (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) như chết lặng người khi diện tích lớn lúa bị chết cháy vàng cả cây.

Ngày 27/4, ông Đặng Hữu Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, công an xã này hiện đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một ruộng lúa của người dân trên địa bàn xã này nghi bị kẻ xấu phá hoại.

Theo đó, vào tháng 1/2024, ông Hà Ngọc Đường (54 tuổi, trú xóm 6, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) mượn lại thửa ruộng hơn 3 sào (1.649m2) của một người dân cùng xã để trồng lúa. Nhờ chăm bón tốt nên cánh đồng lúa của ông Đường phát triển tươi tốt. Ngày 20/4, ông Đường ra thăm ruộng lúa thì bất ngờ phát hiện một số diện tích lúa bị héo, chết bất thường.

Chỉ ít ngày sau, từng đám lúa lớn bị cháy chết vàng cả cây, ước tính diện tích lúa bị chết khoảng 500m2. Sau khi quan sát xung quanh, ông Đường phát hiện chỉ ruộng lúa của gia đình bị chết cây lúa và có nhiều dấu hiệu bất thường. Không chỉ lúa, những đám cỏ gần đó cũng bị héo chết. Ông Đường sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo ông Đường, từ trước đến nay gia đình ông không có mâu thuẫn với ai. Ông Đường nghi ngờ đã có người xấu dùng thuốc hóa học để phá hoại ruộng lúa của gia đình ông.

“Vì sự việc ngoài khả năng nên hồ sơ đã được xã chuyển cho công an huyện điều tra. Ruộng nằm ở giữa đồng, không có camera xung quanh nên cũng rất khó tìm thủ phạm. Xã cũng rất mong công an sớm tìm ra nguyên nhân để người dân đỡ lo lắng”, Chủ tịch xã Hạnh Lâm nói.