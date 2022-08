Lãnh đạo bệnh viện nói có sai sót khi xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh bị tử nạn

TPO - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết quy trình trả kết quả xét nghiệm mẫu nồng độ cồn của nữ sinh bị tử vong khi gặp tai nạn giao thông có sai sót. Vì thế, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh này “không đáng tin cậy ” và có lỗi của cá nhân kỹ thuật viên.

Có sai sót

Sáng 2/8, ông Trương Khắc Chí - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cho biết: Bệnh viện này đã có sai sót trong quá trình trả kết quả nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh (lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm). Nữ sinh này đã tử vong sau khi bị ô tô do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn Không quân 937) tông vào xe máy của nữ sinh này vào sáng 28/6 tại đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Liên quan đến xét nghiệm nồng độ cồn, ông Trương Khắc Chí cho biết, bệnh viện đã ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm độ cồn trong máu. Mỗi đơn vị, cơ quan dùng quy chuẩn khác nhau để chỉ số đo nồng độ cồn, trong đó bệnh viện này dùng hệ đo lường chuẩn là 1 mg/lít máu.

Theo ông Chí, kết quả xét nghiệm muốn bảo đảm được độ tin cậy thì tất cả quy trình phải được nội kiểm trước khi thực hiện. Khâu nội kiểm rất quan trọng, từ đó, kết quả mới đảm bảo độ tin và độ đúng, tiếp theo phải có một quy trình xem xét và trả kết quả.

Đối với kết quả nồng độ cồn của nữ sinh Hoàng Anh, ông Chí cho rằng 0,79 mg/100 ml máu là cao (tương đương 0,0079 mg/lít). Quy định nồng độ cồn dưới 0,001 mg/lít máu mới bình thường.0

“Hội đồng khoa học kỹ thuật đã họp xem xét lại quy trình. Chúng tôi phát hiện kỹ thuật viên đã thực hiện thiếu quy trình của bệnh viện. Kết quả này không tin cậy vì kỹ thuật viên đã không thực hiện nội kiểm trước khi xét nghiệm. Đây là lỗi của cá nhân kỹ thuật viên”, ông Chí nói.

Xem xét kỷ luật người liên quan

Thông tin về việc bệnh viện có lưu mẫu giám định hay không, ông Trương Khắc Chí - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, cho biết quy trình bệnh viện có lưu mẫu. Tuy nhiên, với đặc điểm của Ethanol trong máu chỉ lưu được trong tủ lạnh 15 ngày, quá 15 ngày sẽ bị hủy chất và để lại cũng không có giá trị.

Nói về những sai sót dẫn đến việc gia đình nạn nhân khiếu nại thời gian qua, vị Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, Hội đồng kỷ luật bệnh viện sẽ xem xét quy trình và xử lý kỷ luật những người liên quan theo mức độ vi phạm.

Đối với gia đình nữ sinh, ông Trương Khắc Chí cho biết, bệnh viện sẽ thăm và giải thích để gia đình hiểu và thông cảm bỏ qua những sai sót trên. “Nếu gia đình nạn nhân yêu cầu, bệnh viện sẽ làm xác nhận kết quả nồng độ cồn của nữ sinh không đáng tin cậy. Những điều này trên máy vẫn còn thể hiện”, ông Chí nói.

Trước đó, ngày 1/8, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, các sở khẩn trương điều tra, xác minh kết quả nồng độ cồn và giải quyết đơn khiếu nại của gia đình cháu Hồ Hoàng Anh.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào sáng 28/6, em Hồ Hoàng Anh đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, sau đó đi xe máy trở về nhà. Khi đến đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn trước cổng một ngân hàng) thì Hoàng Anh bất ngờ bị ô tô 7 chỗ BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn 937) di chuyển cùng chiều va chạm. Sau vụ tai nạn, nữ sinh bị văng xa khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện và tử vong ngay sau đó.

Sau vụ tai nạn trên, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận được Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn của nạn nhân khi đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông theo quy định pháp luật. Phía Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm thông báo cho gia đình nạn nhân cho biết “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Tuy nhiên, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh) không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn nêu trên và gửi đơn khiếu nại gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đề nghị làm rõ những bất thường xung quanh vụ tai nạn.