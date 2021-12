Lạng Sơn: Hàng nông sản đã xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma

TPO - Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 28/12, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về kết quả điều tra vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng giả.