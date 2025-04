Lạng Sơn điều tiết xe chở hàng qua cửa khẩu Hữu Nghị

TPO - Tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ thực hiện di chuyển vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn ở xã Phú Xá và xã Thuy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn để dừng đỗ.

Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa có văn bản thông báo: Kể từ 18h ngày 14/4 đến hết ngày 17/4, tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ thực hiện di chuyển vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn (xã Phú Xá và xã Thuy Hùng, huyện Cao Lộc) để dừng đỗ và điều tiết linh hoạt vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Công viên này không thu phí bến bãi đối với các phương tiện được điều tiết trong thời gian trên.

Việc thực hiện điều tiết các phương tiện chở hàng hoá chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn nhằm đảm bảo cho Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 (ngày 16-17/4) tại tỉnh Lạng Sơn diễn ra thuận lợi.

Công viên logistics Viettel diện tích gần 144 ha, có hạ tầng đồng bộ và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam và đã được đưa vào sử dụng từ giữa tháng 12/2024.

Để đảm bảo quá trình điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoa học, hợp lý, công khai, minh bạch, không để các phương tiện dừng đỗ trên tuyến đường quốc lộ 1A, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp điều tiết, phân luồng linh hoạt các phương tiện (bao gồm các phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu và phương tiện không chở hàng) trên các tuyến đường trong và ngoài khu vực cửa khẩu.