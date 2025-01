Lần đầu tiên tại Việt Nam nội soi trên xương mu can thiệp dị tật cho trẻ sơ sinh

TPO - Ngày 24/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa thực hiện phương pháp nội soi trên xương mu, can thiệp dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, thận niệu cho một trường hợp trẻ sơ sinh.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trường hợp vừa được can thiệp là bé trai 1 tháng tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai. Bệnh nhi nhập viện với chẩn đoán bị dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, thận niệu quản đôi gây ứ nước ở thận. Đặc biệt, bệnh nhi có khối sa niệu quản khổng lồ chiếm gần trọn lòng bàng quang.

Theo bệnh sử, trong giai đoạn mang thai, khi đi khám tại bệnh viện địa phương, người mẹ đã được bác sĩ thông báo về những bất thường của thai nhi. Cháu bé chào đời bằng phương pháp sinh thường, sau sinh trẻ có biểu hiện tiểu ngắt quãng, nước tiểu màu đục như nước vo gạo kèm theo sợi mủ xanh. Bệnh nhi bị sốt cao, bỏ bú phải nhập viện điều trị vì nhiễm trùng tiểu.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được các bác sĩ hồi sức và điều trị tích cực. Ngay khi tình trạng nhiễm trùng tiểu của bé tương đối ổn định, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi niệu đạo bàng quang để xử trí tắc nghẽn niệu quản do túi sa.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, với cách tiếp cận truyền thống qua niệu đạo với một kênh thao tác, ê kíp sẽ gặp nhiều khó khăn khi xử lý tình trạng tắc nghẽn. Với khối túi sa khổng lồ luôn di động, ê kíp can thiệp sẽ không còn nhiều khoảng trống để thao tác trong bàng quang. Điều này có thể dẫn tới không giải quyết được bế tắc mà còn nguy cơ làm tổn thương thành niệu quản, bàng quang.

Để giải quyết khó khăn trên, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã triển khai kỹ thuật mới cho bệnh nhi. Sau khi nội soi vào bàng quang qua niệu đạo, xác định được vị trí nang niệu quản trong lòng bàng quang, một kim luồn nhỏ được đưa qua da trên xương mu vào trong lòng bàng quang.

Thông qua kim luồn, một kẹp rất nhỏ được đưa vào bàng quang để giữ cố định thành trước nang niệu quản, điều này giúp xác định chính xác tổn thương và giữ chặt được nang niệu quản giúp việc xẻ nang diễn ra dễ dàng. Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng ở bệnh nhi đã được kiểm soát tốt, sức khỏe của trẻ nhanh chóng bình phục.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 là cơ sở y tế đầu tiên trên cả nước triển khai phương pháp dùng kim luồn nhỏ trên xương mu can thiệp dị tật bẩm sinh cho trẻ. Đây là một cải tiến mang tính đột phá trong các trường hợp bệnh nặng, có nang to. Giải pháp điều trị nhẹ nhàng, ít xâm lấn đang mở ra cơ hội mới trong can thiệp hiệu quả cho những trường hợp tương tự.