Làm giả hóa đơn để chứng minh 'năng lực tài chính' trong dự thầu

TPO - Cựu giám đốc và phó giám đốc một doanh nghiệp đã làm giả hàng chục hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích "nâng cao năng lực tài chính" để tham gia gói thầu công trình đường liên xã ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Viết Trọng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Trọng Trí) và Hoàng Duy Sơn (nguyên phó giám đốc công ty này) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 3 - 4/2023, ông Lê Viết Trọng và ông Hoàng Duy Sơn đã làm giả 26 hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty TNHH XD-TM-DV Trọng Trí để tham gia dự thầu gói thầu công trình đường sản xuất liên xã Phước Đức - Phước Năng, huyện Phước Sơn, Quảng Nam do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư, Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng BK Quảng Nam là bên mời thầu.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Viết Trọng và bị can Hoàng Duy Sơn về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.