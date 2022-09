Lai Châu ban hành kế hoạch giải tỏa các bãi vàng trái phép

TPO - Ngày 16/9, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án giải tỏa khu vực các bãi vàng khai thác trái phép trên địa bàn hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, tình trạng khai thác vàng trái phép xảy ra tại hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè có những diễn biến phức tạp. Theo đó, người dân thường xuyên tập trung về các bãi vàng để khai thác trái phép, hoạt động dưới nhiều hình thức như khai thác thủ công, sử dụng máy móc, đào hầm, lò, ủ hóa vàng... Những hành vi trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường do đó cần được giải tỏa, đưa vào quản lý, bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự, sinh hoạt sản xuất của nhân dân.

Tỉnh Lai Châu sẽ sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ giải tỏa, ngăn chặn, đẩy đuổi toàn bộ các đối tượng khai thác trái phép khoáng sản ra ngoài khu vực bãi vàng trước khi nổ mìn, phá sập các hầm, lò tại các khu vực: xã Noong Hẻo, Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ; xã Vàng San và khu vực Nậm Kha Á (giáp ranh 03 xã Tà Tổng, Nậm Khao, Mù Cả), huyện Mường Tè.

Sử dụng lượng nổ tập trung phá bịt từ trong hang ra ngoài, chiều dài bằng 1/3 - 1/2 của hang. Mỗi hang sử dụng từ 5-10 lượng nổ tập trung, mỗi lượng từ 10kg - 15kg. Phương pháp gây nổ: Gây nổ đồng loạt, điều khiển gây nổ bằng nguồn điện. Đối với các hầm khai thác theo kiểu đào giếng: Đào 3 hố xung quanh miệng giếng, hố rộng 30cm - 40cm, sâu 2m nhồi thuốc nổ gây nổ đồng loạt bằng điện.

Giai đoạn sau khi giải tỏa, Tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm, không để các đối tượng trở lại thăm dò, khai thác tại khu vực bãi vàng.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền các xã triển khai có hiệu quả, an toàn, hoàn nguyên đất đai khu vực khai thác vàng trái phép tại các khu vực bãi vàng.

Lực lượng tiến hành giải tỏa các bãi vàng trái phép gồm Công an, Quân sự, Biên phòng, các sở, ngành liên quan và hai huyện Sìn Hồ, Mường Tè. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quyết định.