Kình ngư Huy Hoàng nói gì khi thất bại ở nội dung sở trường tại Olympic Paris 2024?

TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã hoàn thành vòng loại 800 mét tự do vào chiều 29/7. Thành tích của anh chỉ là 8 phút 08 giây 39, kém 20 giây so với người dẫn đầu và kém 19 giây so với kỷ lục cá nhân của anh. Sau màn thể hiện không thành công, Huy Hoàng đã lên tiếng.