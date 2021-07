Kình ngư Huy Hoàng không vượt qua vòng loại 800m tự do

TPO - Kết quả 7 phút 54 giây 16 ở vòng loại không thể giúp Huy Hoàng góp mặt ở lượt thi chung kết 800m tự do nam tại Olympic Tokyo 2020 tối 27/7.

Vòng loại 800m tự do nam Olympic Tokyo 2020 chia làm 5 lượt bơi. Nguyễn Huy Hoàng bơi ở làn 5, lượt thứ 2 với 6 đối thủ Akos Kalmar (Hungary), Vuk Celic (Serbia), Dimitrios Markos (Hy Lạp), Jose Lopes (Bồ Đào Nha), Zac Reid (New Zealand) và Cheng Long (Trung Quốc).

Ở 600m đầu tiên, Huy Hoàng giữ vững vị trí top 3 dẫn đầu. Kình ngư Việt Nam so kè quyết liệt với Akos Kalmar (Hungary) và Zac Reid (New Zealand). Đến 200m cuối, nam kình ngư sinh năm 2000 bắt đầu tăng tốc và cán đích thứ 2 tại lượt bơi thứ 2 vòng loại 800 m tự do nam với thời gian 7 phút 54 giây 16.

Dù cán đích thứ 2 ở lượt bơi thứ 2, nhưng chung cuộc Huy Hoàng chỉ đứng thứ 20/34 VĐV tham dự vòng loại 800m tự do. Thứ hạng này không đủ giúp Huy Hoàng góp mặt ở chung kết, nơi góp mặt của 8 kình ngư có thành tích tốt nhất vòng loại.

Dẫn đầu vòng loại 800m tự do là VĐV người Ukraine Mykhailo Romanchuk - 7 phút 41 giây 28, đứng thứ hai là VĐV người Đức Florian Wellbrock với thời gian 7 phút 41 giây 77.

Thông số 7 phút 54 giây 16 của Huy Hoàng kém hơn so với thành tích 7 phút 52 giây 74 giúp anh đạt chuẩn A Olympic ở nội dung 800m tự do.

Huy Hoàng từng vô địch 800m tự do tại Olympic trẻ 2018 với thành tích 7 phút 50 giây 20 giây. Đây là kỷ lục quốc gia và cũng thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh ở cự ly này.

Tại Olympic 2020, Huy Hoàng tranh tài hai nội dung 800m và 1.500m tự do. Anh sẽ thi đấu vòng loại 1.500m tự do dự kiến diễn ra vào 30/7 tới.