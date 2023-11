Kiên Giang phát hiện, xử lý gần 600 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội

TPO - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã điều tra, khám phá 585 vụ, bắt, xử lý trên 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội …

Ngày 3/11, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cảnh sát điều tra và công tác truy nã 9 tháng đầu năm 2023.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra các cấp trong Công an tỉnh đã chủ động triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp công tác công an, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Qua đó, đã điều tra, khám phá 585 vụ, bắt xử lý trên 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 77/77 vụ, bắt 114 đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang biểu dương thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới nhất là những tháng cuối năm 2023, công an các đơn vị cần chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy… Ông Thế yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.